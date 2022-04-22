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Оставьте заявку и уже сегодня вы сможете зарабатывать на нашем авто
ОТ 3000 Р/ДЕНЬ НА РУКИ
в нашем таксопарке
Оставить заявку
4 офиса в разных районах города
посмотреть на карте ближайший
Есть вопросы? Звоните!
пн-вс 9:00 - 18:00
все быстро и просто
20-45-54
ЗАРАБАТЫВАЙТЕ
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Аренда авто для такси в Новокузнецке

Стабильный заработок
  • Хотите зарабатывать в такси в Новокузнецке, арендовать специально подготовленный и застрахованный для этих целей автомобиль и подключиться к агрегатору Яндекс Такси?Тогда вы обратились туда, куда нужно. Наши автомобили полностью готовы к этому виду деятельности, а партнерские отношения с Яндекс Про гарантируют нашим арендаторам максимально возможное количество заказов.
Необходимые документы
  • Наша компания предоставляет авто в аренду для работы в такси всем желающим, у кого есть водительские права категории "B" и стаж вождения 3 года.
Преимущества работы с нами
Если Вы не располагаете своим автомобилем или не хотите использовать его для такой работы, аренда авто под такси в Новокузнецке в нашей фирме – реально выгодное решение, которое даст немало преимуществ:
• получив работу в такси на арендованном автомобиле Вам не придётся платить за его ремонт, ТО и страховку – всё оплачивает наша фирма;
• все машины в аренду под такси в нашем таксопарке не старше 2-х лет и находятся в идеальном техническом состоянии;
• чтобы Вы смогли экономить на топливе и больше зарабатывать, все авто в аренду для такси Яндекс мы оборудовали газом;
• Вы сможете работать по максимально оптимальному для Вас графику.
Почему стоит работать с нами?
Первый день работы БЕСПЛАТНО
Попробуйте, освойтесь. Поймите, что вам удобно
Экономия на топливе
Газ экономичнее бензина на 500 ₽ за смену. Зарабатывайте больше каждый день
Помощь на дорогах
От нашей службы безопасности. Вам ответят по телефону, а если возникнут затруднения ‒ приедут на место
Удобный график
2/2, 3/3, 6/1 и др.
Помощь менеджеров 24/7
В сложной или непонятной ситуации.
Менеджеры помогут, расскажут, объяснят
Карьерный рост
Водитель → бригадир → менеджер → руководитель. Более ⅓ менеджеров ‒ бывшие водители
Профессиональное обучение
4-дневное сопровождение от успешного водителя таксопарка
Самый высокий приоритет по заказам
У вас будут заказы даже когда их мало. Мы являемся крупнейшим партнёром Яндекс Такси
Автомобили нашего таксопарка
Все авто не старше 4-х лет
Как взять машину в аренду?
В Новокузнецке аренда авто для такси Яндекс – безусловно разумное решение, если Вы хотите работать в надёжной компании и иметь стабильный заработок, к тому же у Вас появляется реальная возможность карьерного роста. Все авто в аренду под такси нашего таксопарка брендированы под рекламные материалы компании Яндекс, и Вы будете иметь преимущества при распределении текущих заказов.

Взять в аренду авто для работы в такси в нашей фирме несложно:
• подберите желаемую модель автомобиля, заполните и отправьте с сайта форму онлайн-заявки;
• наш менеджер перезвонит Вам и ответит на все вопросы;
• для заключения договора с нашей компанией на работу в такси на арендованной машине приезжайте в наш офис (не забудьте паспорт и права);
• получите Ваш автомобиль и начинайте зарабатывать деньги!

Чтобы Вы смогли легче адаптироваться к работе водителем такси на авто компании Яндекс, первые 4 дня к Вам будет прикреплён один из наиболее опытных сотрудников нашего таксопарка. В первый день выезда на линию Вы работаете без оплаты аренды.
ОТЗЫВЫ 2ГИС
ОТЗЫВЫ FLAMP
ОТЗЫВЫ ЯНДЕКС.КАРТЫ
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Отзывы водителей Ё-такси
2ГИС
FLAMP
ЯНДЕКС.КАРТЫ
Первоочередная задача нашего парка - это повышение дохода водителя. Мы не просто даём вам авто в аренду, а мы обучаем, показываем и сопровождаем вас на протяжении всего сотрудничества
Наша команда
Мы на 100 % уверены, что научим вас зарабатывать в сфере такси
ЗАРАБАТЫВАЕТ ВОДИТЕЛЬ - ЗАРАБАТЫВАЕТ ПАРК! ЭТО СЛОГАН НАШЕЙ КОМАНДЫ
ЗАРАБАТЫВАЕТ ВОДИТЕЛЬ
ЭТО СЛОГАН НАШЕЙ КОМАНДЫ
МЫ НА 100% УВЕРЕНЫ, ЧТО НАУЧИМ ТЕБЯ ЗАРАБАТЫВАТЬ В СФЕРЕ ТАКСИ
- ЗАРАБАТЫВАЕТ ПАРК!
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ АРЕНДЫ
БЕСПЛАТНО
Мы предоставляем такое предложение для того чтобы вам было комфортно обучаться профессии "Водитель такси"
* В отдельных случаях, компания оставляет за собой право не применять настоящее условие. Подробности уточняйте у сотрудников компании.
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ОФИСЫ ТАКСОПАРКА В Г. НОВОКУЗНЕЦК:
• Рябоконева 6/10
• Мичурина 24/8
• Ленина 33г, 2 этаж
• Грдины 35, офис 211

ТЕЛЕФОН:
20-45-54

ЧАСЫ РАБОТЫ:
пн-вс 9:00-18:00
ХОТИТЕ РАБОТАТЬ С НАМИ? ОСТАВЛЯЙТЕ ЗАЯВКУ!
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*Информация, предложения, размещенные на данном сайте, не являются офертой. Заключение договора аренды/субаренды не влечет возникновения трудовых отношений. Доход, полученный от осуществления предпринимательской деятельности, доход самозанятого является собственностью арендатора/субарендатора. Ответственность за соблюдение налогового законодательства Российской Федерации несет арендатор/субарендатор.
В публикуемых на данном сайте материалах используется терминология, общепринятая в внутриотраслевых коммуникациях рыночного сегмента «такси». Более подробно об использовании терминов, определений, понятий, фраз и речевых оборотов можно ознакомиться в документе Политика компании.
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