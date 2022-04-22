В Новокузнецке аренда авто для такси Яндекс – безусловно разумное решение, если Вы хотите работать в надёжной компании и иметь стабильный заработок, к тому же у Вас появляется реальная возможность карьерного роста. Все авто в аренду под такси нашего таксопарка брендированы под рекламные материалы компании Яндекс, и Вы будете иметь преимущества при распределении текущих заказов.



Взять в аренду авто для работы в такси в нашей фирме несложно:

• подберите желаемую модель автомобиля, заполните и отправьте с сайта форму онлайн-заявки;

• наш менеджер перезвонит Вам и ответит на все вопросы;

• для заключения договора с нашей компанией на работу в такси на арендованной машине приезжайте в наш офис (не забудьте паспорт и права);

• получите Ваш автомобиль и начинайте зарабатывать деньги!



Чтобы Вы смогли легче адаптироваться к работе водителем такси на авто компании Яндекс, первые 4 дня к Вам будет прикреплён один из наиболее опытных сотрудников нашего таксопарка. В первый день выезда на линию Вы работаете без оплаты аренды.

